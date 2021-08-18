Кто первый признает «Талибан»: ЕС, США или Пакистан

Запрещенное в России и многих других странах движение «Талибан»1 ждет официального признания от международной общественности. Тем временем лидеры «Талибана» предлагают запрещенной в России «Аль-Каиде»1 использовать территорию Афганистана в качестве убежища и планируют создать в стране «колыбель джихада», утверждает шотландское издание британской Sun. «Ситуация в Кабуле пока хаотичная, и пока рано говорить, кого США признают в качестве законной власти в Афганистане», - заявил помощник главы американской администрации по нацбезопасности Джейк Салливан. И в СБ ООН пока не ведется разговоров об исключении талибов из списка террористов, заявил РИА Новости источник в Совбезе.

А вот в ЕС, похоже, уже готовы признать исламистов: «Талибан» выиграл войну, поэтому нам придется разговаривать с ними и как можно скорее начать диалог, чтобы предотвратить гуманитарную и миграционную катастрофу». Так верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель объявил о признании победы «Талибана».

Так случится ли международное признание «Талибана» и кто начнет первым?

Об этом в эфире медиацентра «Патриот» расскажет политолог Евгений Бень. Брифинг состоится в среду, 18 августа, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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