На форуме «Армия-2021» планируется подписать 45 госконтрактов. События дня

На форуме «Армия-2021» подпишут госконтрактов на полтриллиона рублей Министерство обороны России намерено подписать 45 государственных контрактов на полтриллиона рублей в ходе военно-технического форума «Армия-2021», заявил глава ведомства Сергей Шойгу. Как сообщается, в международных играх примут участие наблюдатели из четырех стран НАТО. Участвовать будут более 280 команд из 34 государств. Напомним, международный военно-технический форум «Армия-2021» пройдет с 22 по 28 августа в подмосковном парке «Патриот» и на аэродроме Кубинка.

Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана позором wikipedia.org / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com Экс-президент США Дональд Трамп назвал вывод войск из Афганистана худшей подобной операцией в истории. Политик сравнил ее с событиями во Вьетнаме, когда американский военный контингент покидал страну. По его мнению, это были детские игры, в отличие от данной операции. Стоит отметить, на фоне происходящего республиканская партия потребовала начать процедуру импичмента Байдена. Они уверены, что президент более не способен исполнять свои обязанности.

Подняты тела всех туристов, погибших при крушении Ми-8 на Камчатке kamgov.ru / Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края Участникам поисковой операции удалось поднять на поверхность тела еще двух пассажиров вертолета Ми-8, упавшего в Курильское озеро, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Таким образом, тела всех восьми погибших в авиакатастрофе извлечены из воды. В поисковой операции участвовали сотрудники Минобороны, МЧС и Кроноцкого заповедника, на территории которого произошло крушение. По словам Солодова, теперь спасателям предстоит поднять корпус вертолета для проведения следственных действий. Напомним, утром 12 августа вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» с группой туристов упал в озеро. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа, которые находятся в реанимации.