Трамп допустил, что брошенную в Афганистане технику США будет изучать Россия

Вашингтон, 18 августа. Американские боевые вертолеты, предназначенные для афганской армии, возможно, попадут в Россию или Китай, где их будут изучать, заявил экс-президент США Дональд Трамп.

Он пожаловался, что брошенную в Афганистане военную технику никто не уничтожил.

«Миллиарды, миллиарды долларов. Новейшие вертолеты Black Hawk, которые теперь будет изучать Россия, и Китай, и кто угодно», — отметил он во время интервью телеканалу Fox News.

Дональд Трамп также остался недоволен, что после ухода войск США из региона вооружение попало в руки боевиков.

Ранее политик назвал вывод американского контингента из Афганистана позором. По его мнению, это худшая подобная операция в истории.