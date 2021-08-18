Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 августа 09:24
09:20
Общество
Синоптик Леус предупредил петербуржцев о похолодании и дожде 18 августа
09:18
Общество
Оборудованные площадки для выгула могут облегчить жизнь собачников Петербурга
09:13
Происшествия
Экс-главу центра связи ФСИН арестовали по делу о мошенничестве
09:09
Политика
Кто первый признает «Талибан»: ЕС, США или Пакистан
09:07
Шоу-бизнес
Алена Яковлева закрутила роман с молодым мужчиной после предательства мужа
09:06
Экономика
Законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста поступил в Госдуму
09:04
Общество
Как долго будут расти цены на продукты, жилье и топливо
09:03
Армия
Трамп допустил, что брошенную в Афганистане технику США будет изучать Россия
09:00
Общество
Юрист Соловьев пожелал Шугалею удачи на выборах в ЗакС Петербурга
09:00
Общество
Политолог Ветренко рассказала о возможных причинах недопуска «Родины» к выборам в ЗакС
Все новости

Трамп допустил, что брошенную в Афганистане технику США будет изучать Россия

  /   Обновлено: 18 августа 2021 09:13
Армия
Трамп допустил, что брошенную в Афганистане технику США будет изучать Россия
flickr.com  /  The White House

Вашингтон, 18 августа. Американские боевые вертолеты, предназначенные для афганской армии, возможно, попадут в Россию или Китай, где их будут изучать, заявил экс-президент США Дональд Трамп.

Он пожаловался, что брошенную в Афганистане военную технику никто не уничтожил.

«Миллиарды, миллиарды долларов. Новейшие вертолеты Black Hawk, которые теперь будет изучать Россия, и Китай, и кто угодно», — отметил он во время интервью телеканалу Fox News.

Дональд Трамп также остался недоволен, что после ухода войск США из региона вооружение попало в руки боевиков.

Ранее политик назвал вывод американского контингента из Афганистана позором. По его мнению, это худшая подобная операция в истории.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Трамп допустил, что брошенную в Афганистане технику США будет изучать Россия
сша афганистан трамп вертолеты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru