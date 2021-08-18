Как долго будут расти цены на продукты, жилье и топливо

Цены на продовольствие продолжают свой рост во всем мире: подорожали мясо, молоко, сахар, кофе, соя. Россия не отстает от своих торговых партнеров.

Как долго будут расти цены на продукты? Почему так резко подорожало такси и нет ли тут сговора монополистов? Нужно ли вводить в России талоны на питание для небогатых граждан? Есть ли товары, которые подешевели? Что с ценами на автомобильном рынке — покупать или продавать?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра «Патриот» ответит экономист Артем Валерьевич Голубев, директор образовательного направления «Экономика» СЗИУ РАНХиГС.

Брифинг пройдет в среду, 18 августа, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

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