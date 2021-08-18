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Половина россиян готова потратить около 20 тыс. рублей на сборы ребенка в школу
Общество
Половина россиян готова потратить около 20 тыс. рублей на сборы ребенка в школу
pixabay.com

Москва, 18 августа. Около половины родителей готовы «выложить» 20 тысяч рублей, чтобы собрать своих детей в школу. Об этом говорят данные исследования банка «Открытие» и компании «Росгосстрах жизнь».

Опрос также показал, что каждый четвертый россиянин рассчитывает, что покупка необходимых вещей и канцтоваров обойдется им до десяти тысяч рублей. Около 18 процентов респондентов намерены в общей сумме закупиться на сумму от 20 до 30 тысяч рублей. Об этом в своем материале пишет Радио Sputnik.

Глава Министерства просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов ранее сообщил, что ведомство определилось с форматом обучения в школах. По его словам, было принято решение о введении привычной всем, очной формы обучения.

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деньги школа сборы
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