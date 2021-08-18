Почти четверть россиян выступили за перенос столицы в Сибирь

Москва, 18 августа. Опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что 22% россиян желают перенести столицу государства в Сибирь.

Респонденты предложили создать там еще пять новых городов. Участники исследования выразили уверенность, что такие меры положительно скажутся на развитии Сибири в демографическом и экономическом плане, передает RT.

Около 30% опрошенных поддержали только идею о строительстве новых населенных пунктов в регионе. Свою позицию они объяснили нежеланием видеть в статусе столицы любой другой город, кроме Москвы. Против идеи высказались 27% россиян.

«В числе их аргументов — чрезвычайно высокая стоимость такого проекта, а также удаленность новой столицы от европейской части страны, где традиционно проживает большинство населения», — объяснили исследователи.

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