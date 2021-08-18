Google выпустила бюджетный смартфон Pixel 5a с поддержкой 5G

Москва, 18 августа. Официальная презентация нового смартфона Pixel 5a от Google прошла 17 августа. Основная особенность гаджета заключается в его доступной цене.

Новинка получила 6,34-дюймовый OLED-дисплей с частотой 60 Гц. Смартфон защищен от влаги и пыли по стандарту IP67. За производительность отвечает процессор Snapdragon 765G, работающий в паре с шестью гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти. Емкость аккумулятора была расширена до 4 680 миллиампер-час.

Основная камера оснащена двумя модулями на 12,2 и 16 мегапикселей с оптическим стабилизатором и сверхширокоугольным объективом. Разрешение фронтальной камеры составляет восемь мегапикселей. Новинку оценили в 449 долларов, она доступна для предзаказа в США и Японии. В продажу Google Pixel 5a поступит 26 августа.

Компания Xiaomi случайно рассекретила характеристики своего нового смартфона. Посвященный гаджету пресс-релиз по ошибке был опубликован на официальном сайте китайского производителя.