IT-эксперт Кувиков объяснил пользу смартфонов для первоклассников

Москва, 18 августа. Споры вокруг необходимости смартфонов для детей не утихают. Но в гаджеты можно загрузить много обучающих приложений, подчеркнул эксперт НТИ Денис Кувиков.

Некоторая техника пригодится ребенку уже в первом классе. Одной из них может стать смартфон. Он пригодится, когда родитель или школьник захотят связаться друг с другом, передает «Прайм».

«Сегодня магазины приложений предлагают широкий выбор обучающих программ, например, для пополнения словарного запаса или обучения русскому и английскому языку», — добавил директор инжинирингового центра Национальной технологической инициативы.

Современные дети быстро учатся пользоваться техникой: играют на компьютерах, загружают игры на смартфонах и даже делают самостоятельные покупки. Но родителям стоит ограничивать время использования гаджетов. Для первоклассника сгодится бюджетный телефон с большим дисплеем, посоветовал Кувиков.

Близится школьная пора. Родителям рекомендуется покупать только основные товары перед 1 Сентября, среди которых канцелярские принадлежности. А вот с приобретением школьной и физкультурной формой лучше повременить, советует педагог Юлия Марчук.