Киев, 18 августа. Встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель может нести в себе серьезную угрозу. Об этом заявил экс-глава МИД страны Павел Климкин.

Меркель может склонить Зеленского к шагам, которые способны навредить Киеву в разрезе международных отношений. Канцлер может убедить своего украинского коллегу пойти на компромиссы.

Одним из рычагов давления, по словам Климкина, станет нынешнее положение Меркель. Политик скоро покидает свой пост, поэтому попытается выдвинуть выгодные для себя условия под предлогом того, что следующая администрация может быть еще несговорчивее.

«Я думаю, перед тем как встречаться с Меркель, Зеленскому или кому-то из его команды следует обязательно попробовать сконтактировать с американцами, с Евросоюзом, с поляками и построить четкую матрицу нашей игры», – подчеркнул Климкин.

Нынешний министр иностранных дел страны ранее заявил, что Киев готов провести переговоры с Москвой, но в рамках форума «Крымская платформа». Однако Украина не направляла Российской Федерации официального приглашения на участие в саммите.