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Бывшая учительница Биггинс назвала последствия неправильного воспитания детей
Общество
Бывшая учительница Биггинс назвала последствия неправильного воспитания детей
pixabay.com

Москва, 18 августа. Многие родители совершают ошибки при воспитании малышей, не осознавая, к чему они могут привести. Об этом рассказала воспитатель детского сада Мария Биггинс.

По словам воспитательницы, типичной ошибкой является несвоевременное выставление личных границ. Ребенок должен понимать слово «нет», уважать свой и чужой комфорт. Об этом передает издание Daily Mirror.

Также распространенной ошибкой является, когда детей не приучают к определенному распорядку дня. В будущем это сулит плохими привычками.

Биггинс добавляет, что набор игрушек должен быть уравновешенным. Дети не устают от старых игрушек, им нравится играть с уже знакомыми предметами, но и чрезмерно ограничивать ребенка в желании изучить новое не стоит.

Воспитатель настоятельно просит не оставлять плачущего ребенка на пороге садика. Если родитель сбегает от своего малыша, то теряется необходимое доверие. Нужно всегда объяснять, что за ним вернутся через какой-то промежуток времени.

У детей, в воспитании которых допускали ошибки, часто развивается так называемый синдром самозванца. Как его избежать, рассказала детский психолог.

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