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Twitter запустил функцию по борьбе с дезинформацией
Общество
Twitter запустил функцию по борьбе с дезинформацией
flickr.com  /  keiyac

Вашингтон, 18 августа. Социальная сеть Twitter начала тестировать кнопку, с помощью которой пользователи смогут отмечать твиты с ложной информацией. Об этом сообщили в службе поддержки.

Эксперимент начали проводить на пользователях Twitter в Соединенных Штатах, Южной Корее и Австралии. Теперь все твиты, содержащие потенциально ложную информацию, получат пометку как «вводящие в заблуждение».

«Мы оцениваем, насколько такой подход эффективен, поэтому начинаем с малого. Ваш вклад поможет нам определить тенденции, чтобы мы могли увеличить скорость и масштаб нашей широкой работы по борьбе с дезинформацией», — говорится в сообщении Twitter.

Пользователи WhatsApp получили новую функцию. Теперь владельцы аккаунтов смогут отправлять исчезающий медиаконтент. Его просмотр будет доступен только один раз, а затем файлы автоматически удаляются.

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