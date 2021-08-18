Twitter запустил функцию по борьбе с дезинформацией

Вашингтон, 18 августа. Социальная сеть Twitter начала тестировать кнопку, с помощью которой пользователи смогут отмечать твиты с ложной информацией. Об этом сообщили в службе поддержки.

Эксперимент начали проводить на пользователях Twitter в Соединенных Штатах, Южной Корее и Австралии. Теперь все твиты, содержащие потенциально ложную информацию, получат пометку как «вводящие в заблуждение».

«Мы оцениваем, насколько такой подход эффективен, поэтому начинаем с малого. Ваш вклад поможет нам определить тенденции, чтобы мы могли увеличить скорость и масштаб нашей широкой работы по борьбе с дезинформацией», — говорится в сообщении Twitter.

Пользователи WhatsApp получили новую функцию. Теперь владельцы аккаунтов смогут отправлять исчезающий медиаконтент. Его просмотр будет доступен только один раз, а затем файлы автоматически удаляются.