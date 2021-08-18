Джордж Хелд: монотонную работу бухгалтеров скоро заменят машины

Москва, 18 августа. Людей, занимающихся монотонной бумажной работой, таких как бухгалтеры, в скором времени заменят технологии, считает директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд.

Эксперт отметил, что существуют три группы профессий: первые — не требующие специфических знаний, затем идет так называемый «средний эшелон», под него как раз подходят бухгалтеры, и «верхушка» — люди, которые создают новое.

«Научиться заменять роботом людей «внизу» практически невозможно. <...> «Верхушка», креативное звено, которое создает будущее — тоже не будет состоять из роботов. А вот люди посередине — они будут заменены новыми технологиями, и заменены очень быстро. Им нужно будет переквалифицироваться, и уходить — либо «вверх», либо «вниз», считает Джордж Хелд.

Однако сколь бы развиты ни были технологии, для человека всегда останется работа. Просто он будет заниматься все более новыми технологиями, заключил Хелд.

В Алтайском крае начали использовать роботов в медицинской сфере. Центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования региона получил роботизированную технику, с помощью которой врачи смогут проводить сложнейшие операции.