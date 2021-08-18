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Особняк Николаса Кейджа был продан за 6 млн долларов из-за неуплаты налогов

  /   Обновлено: 18 августа 2021 08:25
Шоу-бизнес
Особняк Николаса Кейджа был продан за 6 млн долларов из-за неуплаты налогов
Prt Scr youtube.com  /  GQ

Лос-Анджелес, 18 августа. Актер Николас Кейдж лишился своего особняка в Лас-Вегасе из-за долга по налогам в 14 миллионов долларов. Об этом передает New York Post.

Дом был арестован еще в 2009 году, но актер не хотел с ним расставаться. Он неоднократно пытался выкупить виллу, с которой, по его словам, связано много теплых воспоминаний.

Дом общей площадью 1,3 тысячи квадратных метров был продан летом этого года за 6 миллионов долларов покупателю, имя которого не раскрывается. Сам Кейдж приобрел этот дом в далеком 2006 году за 8,5 миллиона долларов.

Российские звезды также несут денежные потери. Анна Хилькевич может лишиться 400 тысяч рублей из-за несостоявшегося отпуска и антиковидных мер.

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