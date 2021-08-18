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Российские ученые приступили к разработке нового сырья для создания стеклопластика
Наука
Российские ученые приступили к разработке нового сырья для создания стеклопластика
pexels.com  /  ThisIsEngineering

Кемерово, 18 августа. Ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева начали разрабатывать новый вид сырья для создания стеклопластика .

Работа исследователей направлена на производство высококачественных композитов в Сибири вне зависимости от их импорта. На сегодняшний день доля выпуска подобного сырья в России достигает менее 25%. По словам ученых, одной из причин такого явления стало отсутствие соответствующих технологий, передает РИА Новости.

"Наш проект включает в себя разработку технологий и создание предприятий для производства этих важнейших компонентов, а также специальных смол для защитных покрытий – так называемых гелькоутов", - заявил доцент кафедры технологии машиностроения КузГТУ Андрей Кречетов.

Итогом разработки станет создание отечественного стеклопластика. Новые технологии позволят производить его на территории России от исходного сырья до готового изделия.

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кузбасс сырье стеклопластик
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