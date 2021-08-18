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Мужчину придавило собственным грузовиком на Урале
Происшествия
Мужчину придавило собственным грузовиком на Урале
pixabay.com

Екатеринбург, 18 августа. Водителя грузовика, перевозившего стройматериалы, придавило в результате аварии в Невьянске.

Жуткое происшествие произошло на 258-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил. Грузовик, груженный плитами, ушел в кювет. Мужчина не был пристегнут, из-за чего вылетел через лобовое стекло и был раздавлен транспортным средством.

«32-летний водитель «Урала», задев колесами обочину справа, не справился с управлением и съехал в левый кювет. Водитель скончался на месте ДТП», — сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

По словам представителей ведомства, водитель пренебрег мерами безопасности. Это и стало причиной страшного ДТП, повлекшего смерть.

Еще одна авария произошла в Ивановской области. В результате аварии с участием микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали пятеро детей.

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дтп авария смерть
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