Эминем получил роль в сериале 50 Cent под названием Black Mafia Family

Лос-Анджелес, 18 августа. Американский рэпер Эминем снимется в сериале, над которым работает исполнитель 50 Cent. Проект получил название Black Mafia Family.

Эминему досталась роль белого парня по имени Рик. Как отметил сам рэпер, для него стало честью присоединиться к проекту Кертиса Джексона. Он больше известен под псевдонимом 50 Cent, пишет издание Billboard.

«Большая честь и благодарность моему хорошему другу Эму за поддержку моего нового шоу Black Mafia Family», — отметил Джексон.

Предполагается, что сериал будет посвящен организованной преступной группировки, созданной братьями Деметриусом и Терри Флэнори. Премьера Black Mafia Family должна состояться 26 сентября 2021 года.

Недавно стал известен актерский состав сериала по «Аватару: Легенда об Аанге». Роль Аанга досталась Гордону Кормье, а Катары – Кивентио Тарбелл. Точную дату экранизации стриминговый сервис Netflix пока не объявлял.