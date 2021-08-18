Двухлетняя девочка погибла, выпав из окна многоэтажки в Саратовской области

Энгельс, 18 августа. Двухлетняя девочка погибла, выпав из окна многоэтажного дома на улице Степной. По предварительным данным, ребенок оперся на москитную сетку окна на десятом этаже.



Трагическое происшествие уже изучает Следственный комитет. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

«Подобные трагедии всегда становятся поводом для проверок. Следователям надо выяснить точную причину того, почему ребенок остался без присмотра. Как правило, это занимает несколько дней», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник СК, пожелавший остаться анонимным.

Также в Энгельсе выясняют обстоятельства смерти рабочего во время укладки труб. 52-летнего мужчину накрыло землей.