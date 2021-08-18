Пандемия заставила 20% москвичей уехать из столицы

Москва, 18 августа. Почти четверть москвичей уехали из столицы в разгар пандемии COVID-19 в регионы по соседству. Об этом рассказал директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд.

Половина из тех, кто принял решение покинуть пределы столицы, осели в Подмосковье, остальные в Калужской, Владимирской и Тверской областях. Ощутимый процент россиян уехали из страны и находятся за ее пределами.

Северную столицу оставили около 11,8% петербуржцев. Более 40% из них переехали недалеко — в Ленинградскую область, передает агентство «Прайм».

Ранее Хелд заявил, что в скором времени человечество прекратит пользоваться мобильными телефонами. Эксперт уверен, что гаджеты потеряют свою актуальность в течении десяти лет.