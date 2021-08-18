Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 августа 09:22
09:20
Общество
Синоптик Леус предупредил петербуржцев о похолодании и дожде 18 августа
09:18
Общество
Оборудованные площадки для выгула могут облегчить жизнь собачников Петербурга
09:13
Происшествия
Экс-главу центра связи ФСИН арестовали по делу о мошенничестве
09:09
Политика
Кто первый признает «Талибан»: ЕС, США или Пакистан
09:07
Шоу-бизнес
Алена Яковлева закрутила роман с молодым мужчиной после предательства мужа
09:06
Экономика
Законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста поступил в Госдуму
09:04
Общество
Как долго будут расти цены на продукты, жилье и топливо
09:03
Армия
Трамп допустил, что брошенную в Афганистане технику США будет изучать Россия
09:00
Общество
Юрист Соловьев пожелал Шугалею удачи на выборах в ЗакС Петербурга
09:00
Общество
Политолог Ветренко рассказала о возможных причинах недопуска «Родины» к выборам в ЗакС
Все новости

Пандемия заставила 20% москвичей уехать из столицы
Общество
Пандемия заставила 20% москвичей уехать из столицы
pixabay.com

Москва, 18 августа. Почти четверть москвичей уехали из столицы в разгар пандемии COVID-19 в регионы по соседству. Об этом рассказал директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд.

Половина из тех, кто принял решение покинуть пределы столицы, осели в Подмосковье, остальные в Калужской, Владимирской и Тверской областях. Ощутимый процент россиян уехали из страны и находятся за ее пределами.

Северную столицу оставили около 11,8% петербуржцев. Более 40% из них переехали недалеко — в Ленинградскую область, передает агентство «Прайм».

Ранее Хелд заявил, что в скором времени человечество прекратит пользоваться мобильными телефонами. Эксперт уверен, что гаджеты потеряют свою актуальность в течении десяти лет.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пандемия заставила 20% москвичей уехать из столицы
москва подмосковье переезд
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru