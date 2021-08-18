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Один из погибших туристов на Камчатке мог быть депутатом горсовета Железногорска

  /   Обновлено: 18 августа 2021 08:50
Происшествия
Один из погибших туристов на Камчатке мог быть депутатом горсовета Железногорска
pixabay.com  /  Natalia_Kollegova

Петропавловск-Камчатский, 18 августа. Депутат городского совета Железногорска мог стать одним из туристов, которые упали с вулкана Ключевская Сопка на Камчатке. Об этом сообщил вице-спикер ЗакСа края Алексей Кулеш.

Двое туристов сорвались при подъеме на вулкан из-за того, что потеряли равновесие при прохождении ледника. Скалолазы пролетели вниз приблизительно километр.

Региональное отделение МЧС ранее направило вертолет, чтобы начать поиски скалолазов. До этого сделать это не представлялось возможным из-за темного времени суток и плохой видимости.

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туристы вулкан ключевская сопка
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