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Украина может отказаться от построения демократии после краха США в Кабуле

  /   Обновлено: 18 августа 2021 09:03
Политика
Украина может отказаться от построения демократии после краха США в Кабуле
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Киев, 18 августа. Последние события в Афганистане заставили Украину усомниться в необходимости построения демократии в стране, заявил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

Ситуация в Афганистане стала свидетельством краха американской доктрины либеральной демократии. По словам Арестовича, современный мир не готов к «идеалистическим экспериментам по унификации всех под одну идеальную концепцию».

«Сначала в этом убедился СССР. Теперь США, во главе коллективного Запада», — написал он на своей странице в Facebook.

Сейчас США остается лишь наблюдать за последствиями своих ошибочных представлений о действительности. Такая оплошность лишила их миллиардов долларов и унесла жизни сотни тысяч людей, заключил Арестович.

Обстановка в Афганистане резко ухудшилась после решение США вывести свои войска с территории республики. На фоне этих событий власть в стране захватили радикалы запрещенного в России террористического движения «Талибан»1. После захвата боевиками афганской столицы рейтинг американского президента Джо Байдена скатился до рекордно низких 46%.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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украина сша афганистан демократия
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