Шойгу назвал места в России, где мечтает побывать

Москва, 18 августа. Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу перечислил места, которые он очень хотел бы посетить.

Самая высокая точка Восточной Сибири особенно интересна министру. На вершине горы Монгун-Тайга, расположенной в Туве, находится своего рода Ноев ковчег, оформленный в виде железного плота. Об этом месте Шойгу рассказал его отец. Чтобы туда добраться, потребуется немало времени и подготовки, отметил глава Минобороны РФ.

«К сожалению, я не везде еще побывал, где хотелось бы. Не для того, чтобы сделать снимки, которые потом разойдутся по миру: вот я, а вот пирамида Хеопса. Если я мечтаю где-то побывать, всегда знаю почему», — подчеркнул Шойгу в комментарии журналу «Вокруг света».

Министр рассказал, что не менее сильно хотел бы пройти по хребту Черского. Когда Шойгу работал в МЧС, он и его коллеги затевали туда экспедицию. Но для подготовки нужны не дни, а недели. Поэтому мечта главы Минобороны России осталась неосуществленной. При этом Шойгу намеревается сплавиться по реке Хета и дойти до Хатанги и наоборот — от Хатанги до центра Таймыра. Министр выразил надежду на осуществление задуманного. Внимание россиян министр хотел бы обратить на альбом «Где я должен побывать, чтобы познать Россию», выпущенный Российский географическим обществом.

Новый город появится на границе Сибири по поручению Шойгу. Реализация проекта по возведению населенного пункта должна начаться в 2022 году.