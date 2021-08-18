Вакцинация снижает вероятность появления новых штаммов коронавируса

Москва, 18 августа. Ученые считали, что вакцинация вызовет появление новых штаммов коронавируса, однако на деле все оказалось иначе. Об этом свидетельствуют результаты проведенных исследований.

Такая теория объяснялась потенциальной способностью SARS-CoV-2 обходить иммунитет привитого человека. Последние выводы ученых доказывают, что вакцинация от COVID-19, наоборот, уменьшает количество мутаций, пояснил ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов в интервью «Комсомольской правде».

Прививка позволяет значительно снизить общую вирусную нагрузку. Это приводит к сокращению количества вируса, из-за чего ему сложнее формировать новые мутации. Подобное явление можно наблюдать в странах с активным участием населения в прививочной кампании, включая Израиль и Исландию.

В России официально зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса, однако уже скоро в стране появится пятый препарат. Речь идет об «ЭпиВакКороне-Н» от новосибирского центра «Вектор».