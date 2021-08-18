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Юрист Тютюнникова: застройщикам проще заплатить штраф и продолжить ночные работы
Общество
Юрист Тютюнникова: застройщикам проще заплатить штраф и продолжить ночные работы
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Москва, 18 августа. Ночные строительные работы нарушают сон обычных россиян. Однако жалобы на застройщиков обычно ни к чему не приводят. Почему так происходит, рассказала юрист Екатерина Тютюннникова.

По закону, ночные стройки домов не запрещены, есть только ограничение на уровень шума. Если громкая стройка происходит ежедневно, жильцы вправе вызвать полицию или обратиться в Роспотребнадзор. В крупных городах за подобные нарушения юридические лица могут получить штраф до миллиона рублей. Но дело в том, что застройщикам выгоднее заплатить штраф и продолжить ночную стройку, чем останавливать ее, передает РИА Новости.

«Проблема в том, что иногда для застройщиков это не та сумма, которая заставит прекратить ночной шум. Общая стоимость работ, аренда техники, неустойка за нарушение сроков — все это приводит к повторным нарушениям», — отмечает Тютюнникова.

Настоящую борьбу за тишину ведут жители Новосибирска. Они шесть раз вызывали Роспотребнадзор, чтобы зафиксировать уровень шума на карьере, но всякий раз перед их приездом все работы прекращались.

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стройка шум жалобы
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