«Фильм феноменален»: кинокритики оценили «Шан-Чи и легенду десяти колец»

Лос-Анджелес, 18 августа. Первые отзывы на фильм Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец» уже появились в Сети. Критики смогли посмотреть киноленту до выхода в широкий прокат.

Фильм рассказывает о Шан-Чи, который с детства занимается восточными единоборствами. Ему предстоит противостоять призракам своего прошлого, втягивающим в интриги загадочной организации «Десять колец». В основном лента получила положительные отзывы как от журналистов, так и от критиков.

«Фильм феноменален! Одна экшен-сцена лучше другой. Симу Лю явно удалась роль супергероя Marvel. Изумительные образы. Убийственный саундтрек», — восхитился критик Вэнди Ли Сцани.

«Шан-Чи» меня сразил наповал. Я пришел ради крутых драк и мистики, а после просмотра уходил из кинотеатра, размышляя о семье, скорби и наследии. Все актеры просто потрясающие», — поделился мнением журналист Nerdist Дэн Кэйси.

Студия Marvel ранее подогрела интерес поклонников коротким отрывком из фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец». Зрители смогли увидеть одну из драк, в которой участвует главный герой. Кинолента выйдет в российский прокат 2 сентября 2021 года.