Обрушившиеся на Японию ливни унесли жизни восьми человек

Токио, 18 августа. Несколько дней в Японии идут непрекращающиеся проливные дожди. Жертвами стихии стали восемь человек, еще трое пропали без вести, пишет телеканал TNK.

Пострадали 16 человек. Больше всего урона нанесено юго-западному острову Кюсю и префектурам Сагу и Нагано. Сейчас экстренные службы Японии занимаются ликвидацией последствий стихии.

Ухудшение погодных условий может произойти в Москве. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в столице 18 августа может выпасть треть месячной нормы осадков.