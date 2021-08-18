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Обрушившиеся на Японию ливни унесли жизни восьми человек
Происшествия
Обрушившиеся на Японию ливни унесли жизни восьми человек
pixabay.com  /  WKIDESIGN

Токио, 18 августа. Несколько дней в Японии идут непрекращающиеся проливные дожди. Жертвами стихии стали восемь человек, еще трое пропали без вести, пишет телеканал TNK.

Пострадали 16 человек. Больше всего урона нанесено юго-западному острову Кюсю и префектурам Сагу и Нагано. Сейчас экстренные службы Японии занимаются ликвидацией последствий стихии.

Ухудшение погодных условий может произойти в Москве. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в столице 18 августа может выпасть треть месячной нормы осадков.

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япония жертвы стихия дожди
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