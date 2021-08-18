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Работы по благоустройству московского вокзала «Восточный» завершены на 65%

  /   Обновлено: 18 августа 2021 07:48
Общество
Работы по благоустройству московского вокзала «Восточный» завершены на 65%
wikipedia.org  /  AndreiK / CC BY-SA 4.0

Москва, 18 августа. Работы второго этапа благоустройства территорий близ вокзала «Восточный» в Москве завершены на 65 процентов.

В рамках первого этапа были приведены в порядок пешеходные маршруты между жилым районом и вокзалом, установлены фонарные системы. Второй этап заключается в создании комфортных подъездов к комплексу и транспортно-пешеходного сообщения с Амурской улицей, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Запланировано строительство новой подъездной дороги от Амурской улицы к вокзалу, ее ширина составит семь метров, что позволит запустить там маршруты общественного транспорта. Для пассажиров установят три современных остановки с беспроводной связью и устройствами для зарядки гаджетов», — добавил Бирюков.

Под эстакадой Северо-Восточной хорды планируется организовать парковочное пространство, а также место для хранения велосипедов. Территорию вокруг вокзала планируется озеленить, осветить и оснастить удобными лавочками и урнами. Ранее Бирюков также назвал сроки завершения благоустройства Репинского сквера. Его обновление планируют ко Дню города.

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бирюков благоустройство восточный вокзал
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