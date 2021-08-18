Работы по благоустройству московского вокзала «Восточный» завершены на 65%

Москва, 18 августа. Работы второго этапа благоустройства территорий близ вокзала «Восточный» в Москве завершены на 65 процентов.

В рамках первого этапа были приведены в порядок пешеходные маршруты между жилым районом и вокзалом, установлены фонарные системы. Второй этап заключается в создании комфортных подъездов к комплексу и транспортно-пешеходного сообщения с Амурской улицей, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Запланировано строительство новой подъездной дороги от Амурской улицы к вокзалу, ее ширина составит семь метров, что позволит запустить там маршруты общественного транспорта. Для пассажиров установят три современных остановки с беспроводной связью и устройствами для зарядки гаджетов», — добавил Бирюков.

Под эстакадой Северо-Восточной хорды планируется организовать парковочное пространство, а также место для хранения велосипедов. Территорию вокруг вокзала планируется озеленить, осветить и оснастить удобными лавочками и урнами. Ранее Бирюков также назвал сроки завершения благоустройства Репинского сквера. Его обновление планируют ко Дню города.