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Воздух Древнего Рима был отравлен свинцом

  /   Обновлено: 18 августа 2021 07:34
Наука
Воздух Древнего Рима был отравлен свинцом
wikipedia.org  /  Alchemist-hp

Тель-Авив, 18 августа. Израильские ученые изучили останки древних римлян и обнаружили в их костях следы разложения свинца. Результаты исследования были опубликованы в Environmental Science & Technology.

Специалисты утверждают, что количество производимого металла четко отражается на состоянии здоровья и организма человека. В связи с этим израильтяне предупредили, что планируемое наращивание темпов по производству свинца для солнечных батарей, может крайне негативно сказаться на человечестве.

Вопрос экологической чистоты и безопасности остро встал и в России в частности. В связи с этим Минприроды РФ предложило внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях штраф за загрязнение воздуха.

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