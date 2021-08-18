Воздух Древнего Рима был отравлен свинцом

Тель-Авив, 18 августа. Израильские ученые изучили останки древних римлян и обнаружили в их костях следы разложения свинца. Результаты исследования были опубликованы в Environmental Science & Technology.

Специалисты утверждают, что количество производимого металла четко отражается на состоянии здоровья и организма человека. В связи с этим израильтяне предупредили, что планируемое наращивание темпов по производству свинца для солнечных батарей, может крайне негативно сказаться на человечестве.

Вопрос экологической чистоты и безопасности остро встал и в России в частности. В связи с этим Минприроды РФ предложило внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях штраф за загрязнение воздуха.