Смарт-карта может прийти на смену бумажному паспорту в России

Москва, 18 августа. Замена бумажных паспортов на смарт-карту может произойти в конце текущего года. Об этом рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

Бумажный паспорт морально устарел и его необходимо заменить на более новый формат в виде смарт-карты. Соответствующее решение может быть принято к концу 2021 года. Об этом министр заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Россиян также ждут изменения в порядке оплаты проезда во всех видах транспорта. Согласно прогнозу, который содержится в транспортной стратегии страны, в ближайшие 15 лет повсеместно будет внедрена оплата транспортных услуг биометрическими данными.