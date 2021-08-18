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Смарт-карта может прийти на смену бумажному паспорту в России
Общество
Смарт-карта может прийти на смену бумажному паспорту в России
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 18 августа. Замена бумажных паспортов на смарт-карту может произойти в конце текущего года. Об этом рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

Бумажный паспорт морально устарел и его необходимо заменить на более новый формат в виде смарт-карты. Соответствующее решение может быть принято к концу 2021 года. Об этом министр заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Россиян также ждут изменения в порядке оплаты проезда во всех видах транспорта. Согласно прогнозу, который содержится в транспортной стратегии страны, в ближайшие 15 лет повсеместно будет внедрена оплата транспортных услуг биометрическими данными.

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