Около 80% россиян согласились бы уволиться ради заработка на собственном блоге

Москва, 18 августа. Результаты опросов показали, что 70% россиян, ведущих блоги, занимаются этим совместно с другой работой. Оставшиеся 30% полностью обеспечивают себя этой деятельностью.

Среди блогеров, совмещающих деятельность в интернете с основной работой, 22% заняты в сфере торговли, 11% транспорта, 10% предприниматели, менее 10% нашли себя в госучреждениях, IT и медицине. При этом чуть менее 30% полностью хотели бы отдать себя блогу, остальные такую возможность не рассматривают, передает RT результаты исследования Perfluence и ResearchMe.

«Во многом потому, что рассматривают блогерство как хобби — так ответили 49% опрошенных, 29% — не верят, что могут зарабатывать на блогерстве достаточно денег, а 14% боятся неудачи», — отмечается в исследовании.

При этом среди россиян, которые никогда не вели блоги профессионально, 80% высказали желание бросить основную работу, чтобы стать блогером. Всего в опросе приняли участие более пяти тысяч респондентов по всей России от 16 до 55 лет.

Некоторые из блогеров посвящают свою деятельность культуре других стран. Россиянин, переехавший в Китай, рассказал, каких продуктов ему теперь не хватает на полках магазинов.