Вашингтон, 18 августа. Вашингтон должен был оставить военных на территории Афганистана, пока местное население не справится с талибами. Об этом заявила бывший госсекретарь Кондолиза Райс.

Вывод американских войск из Афганистана был преждевременным. В результате этого решения радикальное движение «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) захватило власть в стране.

«После падения Кабула возникает губительный и крайне несправедливый нарратив: обвинение афганцев в том, как все закончилось. Нет, они не выбрали «Талибан»», — заявила Райс в статье, опубликованной в газете Washington Post.

Афганцам нужно было дать больше времени. США следовало обучать население страны в Южной Азии и обеспечивать его безопасность. Уже зимой талибы могли бы начать отступление, но вместо этого они возобновили свое правление «в стиле VII века».

Журналист The American Conservative Род Дреер ранее обвинил американскую элиту в интеллектуальной и нравственной несостоятельности. Именно это стало причиной трагедии в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.