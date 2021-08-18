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Возрастной автомобиль может оказаться дешевле и надежнее нового
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Возрастной автомобиль может оказаться дешевле и надежнее нового
Общество
Возрастной автомобиль может оказаться дешевле и надежнее нового
pixabay.com

Москва, 18 августа. Некоторые признаки указывают на то, что машину пора продавать. Регулярные поломки могут ударить по кошельку гораздо сильнее, чем покупка возрастного, но более надежного автомобиля.

Первыми признаками того, что с автомобилем настала пора прощаться, являются ржавые подвеска или топливная магистраль, сильно увеличившийся расход бензина или дизеля, а также прочие мелкие регулярные поломки. В таком случае стоит прикинуть, во сколько обходится обслуживание транспортного средства и решить, что менее затратно: ремонт или покупка новой машины.

«Иногда целесообразней продать трехлетний отечественный автомобиль и приобрести 5-7 летний BMW, Volvo или Toyota. Так, если на ремонт машины после каждых 10 тысяч пройденных километров приходится тратить более 15 тысяч рублей за раз, стоит купить подержанное авто старше возрастом, но надежнее», — считает автоэксперт Максим Рязанов.

Ранее в Сети появились изображения прототипа автомобиля УАЗ-452 или же «Буханки» нового поколения. Концепт взбудоражил россиян, они сравнили его с космическим вездеходом.

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