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Американские физики нашли способ избавления от вирусов при мытье рук

  /   Обновлено: 18 августа 2021 06:39
Общество
Американские физики нашли способ избавления от вирусов при мытье рук
pixabay.com  /  PD

Вашингтон, 18 августа. Вирусы вымываются из углублений на коже через 20 секунд трения ладоней под струей воды. Об этом заявили физики Hammond Consulting Limited.

Исследователи выстроили модель мытья рук и оценили масштабы времени, в течение которого частицы вирусов смываются полностью. Она основана на взаимодействии двух волнистых поверхностей, движущихся в двух измерениях относительно друг друга. Между ними жидкость. Чтобы извлечь бактерии, нужна высокая энергия потока воды.

Сила потока зависит как от напора воды, так и от частоты и силы трения рук под ней. Эта модель, по словам ученых, основана на физике и математике без учета химии и биологию. Но более быстрому удалению вирусов с кожи могут поспособствовать мыло или антибактериальные растворы.

Химические ингредиенты могут смыть с эпидермиса смесь кожного сала и пота, защищающие тело от вредных микроорганизмов. Поэтому частый душ с мылом или гелем может навредить здоровью и привести к разным заболеваниям. Об этом предупредил ученый Брюс Грин.

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вирус физики мытье рук
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