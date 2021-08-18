Американские физики нашли способ избавления от вирусов при мытье рук

Вашингтон, 18 августа. Вирусы вымываются из углублений на коже через 20 секунд трения ладоней под струей воды. Об этом заявили физики Hammond Consulting Limited.

Исследователи выстроили модель мытья рук и оценили масштабы времени, в течение которого частицы вирусов смываются полностью. Она основана на взаимодействии двух волнистых поверхностей, движущихся в двух измерениях относительно друг друга. Между ними жидкость. Чтобы извлечь бактерии, нужна высокая энергия потока воды.

Сила потока зависит как от напора воды, так и от частоты и силы трения рук под ней. Эта модель, по словам ученых, основана на физике и математике без учета химии и биологию. Но более быстрому удалению вирусов с кожи могут поспособствовать мыло или антибактериальные растворы.

Химические ингредиенты могут смыть с эпидермиса смесь кожного сала и пота, защищающие тело от вредных микроорганизмов. Поэтому частый душ с мылом или гелем может навредить здоровью и привести к разным заболеваниям. Об этом предупредил ученый Брюс Грин.