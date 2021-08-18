Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана позором

Вашингтон, 18 августа. Экс-президент США Дональд Трамп назвал вывод войск из Афганистана худшей подобной операцией в истории.

Политик сравнил ее с событиями во Вьетнаме, когда американский военный контингент покидал страну. По его мнению, это были детские игры, в отличие от этой операции.

«Возможно, в мировой истории не было операции по выводу войск, которая осуществлялась бы так плохо. Президент, который был избран незаконно, совершил великий позор во многих отношениях для нашей страны», — заявил Трамп.

Это не первая порция критики от бывшего президента к действующему главе американского государства Джо Байдену. По мнению Трампа, ситуация, которая сложилась в Афганистане, станет одним из величайших поражений США в мировой истории, пишет «Взгляд».

На фоне этих событий республиканская партия потребовала начать процедуру импичмента Байдена. Они уверены, что президент более не способен исполнять свои обязанности.