Сероводород загрязнил очистные сооружения в Челябинске

Челябинск, 18 августа. Жители Челябинска могут почувствовать запах сероводорода, схожий с запахом канализационных труб. Причиной этому является выброс вещества возле очистных сооружений города.

Информация о происшествии поступит специалистам надзорных органов, чтобы они смогли установить причины и обстоятельства инцидента. Об этом заявил заместитель министра экологии Челябинской области.

Ученые из Российской академии наук ранее изучили спутниковые снимки окрестностей Новороссийска, где на воде произошел разлив нефти. Специалисты заявили, что пятно полностью исчезло.