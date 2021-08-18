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Народная артистка России Валюшкина стала членом жюри фестиваля «Амурская осень»
Общество
Народная артистка России Валюшкина стала членом жюри фестиваля «Амурская осень»
pixabay.com

Благовещенск, 18 августа. Организаторы фестиваля «Амурская осень» озвучили список жюри предстоящей антрепризы. В этом году оценивать спектакли будут режиссер Николай Коляда и актриса Елена Валюшкина.

Среди судей окажутся режиссер Михаил Левитин, заслуженная артистка России Наталья Павленкова, а также актер театра и кино Анатолий Гущин. Ежегодный 19-й фестиваль будет проходить на трех площадках. Зрители смогут посетить культурную программу в Общественно-культурном центре, ДК профсоюзов и Амурской областной научной библиотеке.

Летний сезон конкурсов и мероприятий продолжается на территории России. Например, в конце августа на территории парка Захарова в Подмосковье можно увидеть ежегодную литературно-музыкальную программу «Традиция». Позже россиянам предоставится возможность посетить 32-й фестиваль «Кинотавр», передает RT.

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