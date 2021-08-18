Народная артистка России Валюшкина стала членом жюри фестиваля «Амурская осень»

Благовещенск, 18 августа. Организаторы фестиваля «Амурская осень» озвучили список жюри предстоящей антрепризы. В этом году оценивать спектакли будут режиссер Николай Коляда и актриса Елена Валюшкина.

Среди судей окажутся режиссер Михаил Левитин, заслуженная артистка России Наталья Павленкова, а также актер театра и кино Анатолий Гущин. Ежегодный 19-й фестиваль будет проходить на трех площадках. Зрители смогут посетить культурную программу в Общественно-культурном центре, ДК профсоюзов и Амурской областной научной библиотеке.

Летний сезон конкурсов и мероприятий продолжается на территории России. Например, в конце августа на территории парка Захарова в Подмосковье можно увидеть ежегодную литературно-музыкальную программу «Традиция». Позже россиянам предоставится возможность посетить 32-й фестиваль «Кинотавр», передает RT.