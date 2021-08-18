Поток приезжающих иностранцев в Россию за период пандемии сократился в три раза

Москва, 18 августа. Жители зарубежных стран за период пандемии коронавируса стали реже посещать Россию, чем в предыдущие годы. Об этом сообщила Ассоциация Туроператоров страны.

Первая половина 2021 года в России прошла с посещением почти пяти миллионов зарубежных гостей. Из них более 64 тысячи приезжали для путешествия по стране.

Большая часть иностранцев приезжала из стран СНГ. Среди путешественников также наблюдались жители Турции, Филиппин, Китая, Германии и Индии. Ключевым фактором для выбора того или иного государства для поездки являлись открытые границы.

Предположительно, сами россияне смогут посетить некоторые европейские страны только весной 2022 года. Поэтому на территории РФ активно развивается внутренний туризм. Так, в конце сентября, в бархатный период, граждан ожидают в Сочи на фестивале «Кинотавр», передает RT.