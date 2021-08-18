Трамп пообещал осчастливить американцев в 2024 году

Вашингтон, 18 августа. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, отвечая на вопрос об участии на выборах на пост президента в 2024 году, пообещал порадовать и осчастливить американцев.

Свой неоднозначный ответ бывший глава Белого дома объяснил сложностью в законодательстве, которое касается финансирования его предвыборной гонки. Согласно закону, Трамп не имеет права раскрывать эту информацию однако пообещал, что американский народ обрадуется.

Ранее Трамп вынес свою оценку действиям нынешнему правительству США, на фоне событий в Афганистане. По мнению политика, Белый дом потерпел историческую неудачу.