Мошенники начали вымогать деньги под видом микрофинансовых организаций

Москва, 18 августа. Мошенники в России начали использовать новую схему. Они требуют выплаты набежавших процентов за кредиты, которые никто не брал. Расследование провела «Российская газета».

Житель Твери сообщил, что на его банковский счет пришли 45 тысяч рублей. Банк не смог вернуть их отправителю, поскольку перевод не содержал никаких реквизитов. Неделю спустя потерпевшему позвонили мошенники, представившись микрофинансовой организацией, и потребовали уплаты долга с набежавшими процентами.

Злоумышленники оформляют на жертву кредит, использовав его персональные данные. Утечка личной информации могла произойти из-за недобросовестных посредников или при предоставлении документов сомнительным сторонним ресурсам. Также нередки случаи хакерских атак на банки.

«Без знания полных реквизитов заемщика поступление денег на счет невозможно. Значит, эти данные были или куплены, или украдены», — сообщает директор СРО «МиР» Елена Стратьева.

Нередки также и случаи телефонного мошенничества, когда сказанное вами может быть записано недоброжелателями для дальнейшего обмана и шантажа. Юрист Егор Редин назвал фразы, упоминать которые в разговоре с мошенниками категорически не рекомендуется.