Отрицательный резус-фактор крови у беременной может вызвать проблемы с плодом

Москва, 18 августа. Женщина с отрицательным резус-фактором может вынашивать ребенка с положительным показателем. Это способно вызвать тяжелую болезнь, заявил врач Евгений Комаровский.

Особая опасность может возникнуть, если у матери отрицательный резус-фактор, а у отца положительный. По словам медика, в этом случае организм беременной может начать выработку антител против крови вынашиваемого ею ребенка. Впоследствии это может стать причиной тяжелого заболевания у малыша.

Предотвратить подобный исход можно особой техникой лечения. При первой беременности женщине необходимо ввести антирезусный иммуноглобулин, который уже доказал свою эффективность, добавил Комаровский.

Недавно врач рассказал о правильном употреблении популярной биодобавки омега-3. Однако, по его словам, добавкой нельзя заменить нормальное лечение.