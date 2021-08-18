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Захват талибами Афганистана опустил рейтинг Байдена до 46 процентов
Политика
Захват талибами Афганистана опустил рейтинг Байдена до 46 процентов
Global Look Press  /  Pool via CNP /MediaPunch via www

Вашингтон, 18 августа. Рейтинг президента Соединенных Штатов Джо Байдена опустился до рекордно низких 46 процентов после захвата боевиками столицы Афганистана.

Согласно проведенным опросам среди населения США, за последнюю неделю рейтинг американского главы упал на семь процентов. Участие в нем принимали граждане, достигшие совершеннолетия, число респондентов неизвестно.

Как только власти Соединенных Штатов вывели свои войска с территории Афганистана, представители «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) развернули операцию по вооруженной смене власти в республике. Им удалось установить полный контроль над афганской столицей. В настоящий момент западные страны предпринимают попытки по эвакуации своих граждан.

Военная политика США, направленная на Афганистан, оказалась полным провалом. Республиканцы начали требовать инициацию процедуры импичмента текущему президенту страны Джо Байдену.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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