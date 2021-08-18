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Спасатели завершили подъем тел из разбившегося над Курильским озером Ми-8
Происшествия
Спасатели завершили подъем тел из разбившегося над Курильским озером Ми-8
kamgov.ru  /  Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края

Петропавловск-Камчатский, 18 августа. Тела семи пассажиров и командира вертолета Ми-8, который разбился на Камчатке, были подняты со дна Курильского озера. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

По его словам, в операции участвовали сотрудник Минобороны, МЧС и Кроноцкого заповедника. Следующим шагом по ликвидации последствий авиакатастрофы будет поднятие самого воздушного судна со дна озера, добавил глава региона.

Трагедия произошла 12 августа. Вертолет Ми-8 рухнул в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника. Недавно спасатели обнаружили его бортовой самописец.

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тела крушение вертолета ми 8
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