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Тело пропавшего год назад сочинца достали из пещеры в Абхазии
Происшествия
Тело пропавшего год назад сочинца достали из пещеры в Абхазии
flickr.com  /  Prensa ICPNA

Сухум, 18 августа. Спасатели извлекли из абхазской пещеры Веревкина тело жителя Сочи, пропавшего еще год назад. Мертвый россиянин находился на глубине 1,1 тысячи метров.

Участниками операции по извлечению тела туриста стали десять сотрудников МЧС. В настоящее время оно находится в морге. Супруга погибшего приехала в Гагры, об инциденте уведомили правоохранительные органы.

Тело было найдено спелеологами 3 августа. Позднее удалось установить, что турист является сочинцем Сергеем К., считавшимся без вести пропавшим с ноября прошлого года.

На Камчатке спасатели МЧС выдвинулись на помощь туристам, которые сорвались с высоты во время восхождения на вулкан Ключевской. К месту происшествия был направлен вертолет Ми-8, передает RT.

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сочи турист абхазия
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