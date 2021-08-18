Экономист Русецкий перечислил валюты, которые могут вскоре обрушиться из-за кризиса

Москва, 18 августа. Часть стран рискуют обрушить свои валюты из-за неисполнения внешних обязательств, заявил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

Эксперт в беседе с агентством «Прайм» отметил, что с прошлого года большая часть развивающихся стран нарастили внешние обязательства, их долг к ВВП в среднем вырос с 55% до 65%. К началу следующего потенциального кризиса эти страны не успеют снизить свои долги, и их валюты могут рухнуть.

Следующий кризис по примеру 1998 года может случится уже очень скоро — после 2023 года, когда США перейдут к поднятию ставки, то есть обслуживание валютного долга подорожает. Россию новый кризис, по мнению экономиста, не затронет, поскольку у страны резервы больше, чем весь (частный и государственный) долг.

«Плавающий курс является одним из встроенных стабилизаторов экономики, позволяющий нивелировать скопившиеся дисбалансы. Так что ослабление национальной валюты – естественный процесс в странах с высокой инфляцией, а также в странах, где импорт превышает экспорт (включая услуги)», — уточнил Русецкий.

Финансист добавил, что на сегодняшний день самыми слабыми выглядят Грузия, Украина, Белоруссия, Таджикистан, Киргизия. В этот список он добавил Турцию, Парагвай и Вьетнам.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что мировая экономика переживет масштабный экономический кризис. Депутат считает, что последствия кризиса будут разрушительными и каждой стране придется справляться с ними в одиночку. Он уверен, что Россия выйдет из грядущего финансового коллапса с меньшими потерями, чем она сделала это в прошлый раз.