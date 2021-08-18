Депутат Госдумы Шеремет назвал условие диалога Москвы с Киевом по Крыму

Москва, 18 августа. Диалог с Украиной возможен только при условии, если киевские власти выйдут с инициативой признания российского статуса Крыма, заявил депутат Госдумы РФ от РК Михаил Шеремет.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не приглашал российскую сторону к участию в саммите «Крымской платформы», но готов к диалогу с Россией о полуострове. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь назвал предстоящий форум шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».

«Если киевские власти хотят диалога, то он возможен только при условии, если от них будет исходить инициатива признания российского статуса Крыма», — подчеркнул Шеремет в беседе с РИА Новости.

Парламентарий добавил, что никаких других вариантов быть не может, поскольку Москва «не торгует своими территориями». Киев и все мировое сообщество он призвал считаться с демократическим выбором крымчан.

Форум «Крымская платформа» состоится 23 августа. Приглашения получили ряд государств, в том числе США, Турция, Великобритания, Канада, страны ЕС. Ранее стало известно, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис отказались от участия в мероприятии. Не приедет на саммит и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В 2014 году после госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум, на котором жители однозначно проголосовали за вхождение полуострова в состав России. Киев отказался признавать волеизъявление крымчан.

При этом львовский журналист Остап Дроздов отметил, что еще в 2000-х годах по приезде на полуостров у него складывалось ощущение, что он посещает Россию, поскольку местные жители всегда считали себя россиянами. Украинец признал, что сегодня нет никакой возможности вновь сделать Крым частью Украины.