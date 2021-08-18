Отменявший ношение масок губернатор Техаса заболел COVID-19

Остин, 18 августа. Губернатор американского штата Техас Грег Эббот заразился COVID-19 после отмены обязательного ношения масок. Об этом сообщили в пресс-службе канцелярии.

Чиновник на протяжении всего времени пандемии коронавируса проявлял скептицизм к ведению обязательных противоэпидемических мер. Однако 18 августа Эббот почувствовал недомогание и решил сдать анализ на наличие вируса. Через некоторое время ему пришел положительный результат.

«Губернатор Грег Эббот сегодня сдал положительный анализ на вирус COVID-19», — говорится в сообщении.

Недавно запрет Эббота на требование носить маски поддержал Верховный суд Техаса, несмотря на высокую статистику заболевших COVID-19 людей. Однако решение чиновника раскритиковали по всему американскому государству. Так, управление по безопасности на транспорте (TSA) США не высказало солидарность с такими мерами, а приняло решение продлить до 18 января действие требования об обязательном ношении защитных масок на объектах транспорта, передает RT.