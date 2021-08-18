Экстрасенс назвала черты характера, которые зависят от дня рождения

Москва, 18 августа. В зависимости от дня рождения людям могут быть присущи те или иные черты характера. Экстрасенс Николь Кузнецова рассказала, как дата рождения влияет на судьбу.

Сила воли и стойкость присуще тем, кто рожден 1, 10, 19, 28 числа. Хоть они могут быть упрямыми и вспыльчивыми, эти люди становятся хорошими друзьями и отличными собеседниками. Иногда они могут ранить своей прямолинейностью и поступать необдуманно, передает Пятый канал.

Те, кто рожден 3, 12, 21, 30 числа месяца, обладают интуицией, что позволяет им видеть насквозь своих собеседников. Любознательные и целеустремленные они могут быть бескомпромиссными в конфликтах и очень ревнивыми.

Рожденные 2, 11, 20, 29 числа становятся хорошими друзьями, не любящими распускать сплетни. Правда, иногда близкие могут жаловаться на их скрытность, а порой и навязчивость.

Те, кто рожден 5, 14, 23 числа, отличается искрометным юмором и стремление не прятать под маской истинное лицо. Появившиеся на свет 6, 15, 24 числа честны и умеют хранить чужие тайны. Однако слишком навязчивая забота о других иногда оборачивается для них неприятностями. Медиум советует им чаще думать о своих проблемах.

Преданными в отношениях считаются те, кто рожден 7, 16, 25 числа. Настоящие лидеры, рвущиеся к цели. Своим сарказмом они иногда могут ранить близких.

Знают себе цену рожденные 4, 13, 22, 31. На их помощь всегда можно рассчитывать. Но есть и минусы: они крайне ранимы, нетерпеливы и не привыкли давать второй шанс тем, кто их обидел.

Всегда готовят то, что думают, люди, появившиеся на свет 8, 17, 26 числа. Они отличаются эрудицией и не боятся быть собой. Родившиеся 9, 18, 27 привыкли брать от жизни все, не прячутся от перемен и любят новые знакомствам. К их минусам можно отнести излишнюю эмоциональность.

Ранее астролог Наталья Анисимова рассказала, что жизни некоторых людей серьезно изменятся с 16 по 29 августа из-за расстановки определенных планет. В частности, Сатурн окажет влияние на рожденных в эти даты: 29.01-01.02, 29.03-01.04, 28.04-02.05, 30.05-02.06, 31.07-04.08, 01.10-04.10, 01.11-04.11, 30.11-03.12. Астролог советует этим людям не ждать пинка от Вселенной, а самим заняться превращением своего хобби в профессию.