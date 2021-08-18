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Жителям России перечислили правила общения с коллектором

  /   Обновлено: 18 августа 2021 05:16
Общество
Жителям России перечислили правила общения с коллектором
maxpixel.net

, 18 августа. Клиентам банков не стоит бояться и теряться при звонке коллекторов. В первую очередь необходимо построить с ними диалог и задать важные сопутствующие вопросы.

Просроченные кредитные обязательства чаще всего могут быть проданы финансовыми организациями другим юридическим лица. В таком случае клиенту начинают поступать звонки с требованиями совершить платеж, передает радио Sputnik.

Первое, что нужно сделать — это узнать имя звонящего коллектора и номер его лицензии. Полученные данные стоит сразу же сверить с реестром Банка России. Клиент по желанию может связаться с финансовой организацией, от лица которой действуют взыскатели. В таком случае у человека есть возможность договориться о смягчении условий погашения задолженности.

Ведение кредитной истории должно соблюдаться с особой ответственностью и экономическим расчетом. Человеку не стоит тратить попросту полученные в кредит от финансовой организации деньги. Это может обернуться внезапным интересом со стороны банка, передает RT. Также не следует прибегать к досрочному погашению кредита. Такой подход повышает вероятность создания новых обязательств перед денежным предприятием.

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