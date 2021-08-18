Мобильные телефоны потеряют актуальность в ближайшем будущем

Москва, 18 августа. Люди перестанут использовать телефонами как повседневные гаджеты в ближайшие десять лет. Об этом заявил глава департамента цифровых продуктов группы Veon Джордж Хелд.

Эксперт сравнил мобильный телефон с рудиментарным органом, который не нужен человеческому организму. По мнению Хелда, масштабные изменения произойдут в ближайшие десять лет.

Технологические изменения в повседневной жизни начнутся и в общественном транспорте. Транспорта стратегия Российской Федерации прогнозирует внедрение оплаты проезда при помощи системы сбора биометрических данных.