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Мобильные телефоны потеряют актуальность в ближайшем будущем
Технологии
Мобильные телефоны потеряют актуальность в ближайшем будущем
unsplash.com  /  NordWood Themes

Москва, 18 августа. Люди перестанут использовать телефонами как повседневные гаджеты в ближайшие десять лет. Об этом заявил глава департамента цифровых продуктов группы Veon Джордж Хелд.

Эксперт сравнил мобильный телефон с рудиментарным органом, который не нужен человеческому организму. По мнению Хелда, масштабные изменения произойдут в ближайшие десять лет.

Технологические изменения в повседневной жизни начнутся и в общественном транспорте. Транспорта стратегия Российской Федерации прогнозирует внедрение оплаты проезда при помощи системы сбора биометрических данных.

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