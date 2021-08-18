Калифорнийские ученые определили объем ядра Сатурна при помощи его колец

Пасадена, 18 августа. Наблюдение за колебаниями внутри Сатурна, вызывающими отклик в его кольцах, помогло ученым Калифорнийского технологического института изучить его ядро.

Им удалось определить объем ядра шестой планеты от Солнца: оно в 17 раз больше земного. Природа колебаний позволяет сделать вывод о стабильности слоев ядра планеты. В нем более тяжелые элементы располагаются в центре, что препятствует их смешиванию с более легкими.

Исследование было проведено с помощью зонда NASA «Кассини». Он находился в непосредственной близости от Сатурна в период с 2004 по 2017 годы. Ученым также удалось опровергнуть ранние сведения о том, что ядро состоит не из смеси камня и металла. На самом деле большая его часть заполнена льдом, твердыми породами и газом.

«Оно огромно. Это определенно не то, что мы ожидали найти», — отметил один из исследователей Крис Манкович..

Недавно стало известно, кто возглавит проект по строительству новой российской орбитальной станции РОСС. Этим займется первый заместитель гендиректора по науке головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш Александр Романов.