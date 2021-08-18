Киев, 18 августа. В случае «возвращения» Крыма в состав Украины всех пророссийских граждан следует депортировать через Керченский мост, заявил львовский журналист Остап Дроздов.

В эфире телеканала ITV украинец отметил, что полуостров всегда был российским. Поэтому он даже «с облегчением вздохнул», когда Крым официально воссоединился с РФ.

«Когда я приезжал в свой как будто украинский Крым, еще давно, в нулевых годах, в Ялту, — то я попадал в Россию. Я всюду видел триколоры, я видел, что у водителя маршрутки, который вез, есть триколор на присоске на лобовом стекле. Я слушал их радио — там полностью их русское радио», — вспоминает журналист.

Дроздов признал, что население Крыма всегда «хотело в Россию», поэтому нет никаких вариантов, что полуостров вновь станет частью Украины. Однако, добавил журналист, если бы это произошло, всех крымчан с российскими паспортами следовало бы депортировать через Крымский мост, «завалить» сам мост и «запустить крокодилов», чтобы «освободить территорию полностью».

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума. Подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за вхождение территории в состав РФ. Украина не признает волеизъявление крымчан, считая полуостров своей территорией. Неоднократно в Киеве звучали оторванные от реальности «планы» по «возвращению» Крыма.

К примеру, накануне советник бывшего президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев предложил Киеву изучить тактику молниеносной победы «Талибана»1 (террористическая группировка, запрещена в РФ) для применения в потенциальном конфликте с Россией.

1 Организация запрещена на территории РФ.